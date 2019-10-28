Пожар возник у стадиона «Спартак». Видео

Пожар возник сегодня у стадиона «Спартак» в Москве. На Волоколамское шоссе у дома № 69 загорелась сухая трава на площади 150 погонных метров, сообщает Москва 24. Дым от возгорания окутал ближайший квартал.

Пожарные оперативно справились с возгоранием, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает столичный главк МЧС. Очевидцы выкладывают видео пожара у «Спартака».