Пожар возник у стадиона «Спартак». Видео
28 октября 201918:27
Пожар возник сегодня у стадиона «Спартак» в Москве. На Волоколамское шоссе у дома № 69 загорелась сухая трава на площади 150 погонных метров, сообщает Москва 24. Дым от возгорания окутал ближайший квартал.
Пожарные оперативно справились с возгоранием, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает столичный главк МЧС. Очевидцы выкладывают видео пожара у «Спартака».
Накануне пожар произошел в металлическом ангаре с тканями на территории склада в московском районе Ростокино. В этом случае также обошлось без пострадавших.
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