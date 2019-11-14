В Москве загорелся склад возле Площади трех вокзалов

В Москве локализовано возгорание на территории склада возле Ленинградского вокзала. Об этом сообщает в своём Twitter-аккаунте столичный главк МЧС. Пожару в одноэтажном строении на Комсомольской площади был присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщает Москва 24, МЧС опровергло сообщения, что на месте происшествия работал пожарный поезд. С огнём боролись около 30 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь охватил площадь не менее 700 квадратных метров. По данным МЧС, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в окрестностях из-за этого возгорания не выявлено. По последним данным, с пожаром удалось окончательно справиться.

