Пожар возник на станции метро «Выставочная» в Москве

Пожар произошёл на станции метро «Выставочная»в Москве. Возгорание началось в подсобном помещении, и уже локализовано. Пассажирам ничего не угрожает, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичный главк МЧС. Сигнал о задымлении поступил в четверть часа дня.

Незначительное загорание было зафиксировано в подсобке на минус первом этаже, отмечает RT. Станция «Выставочная» Филевской линии подземки была временно закрыта на вход, поезда следуют там без остановки. Кроме того, закрыт переход между «Выставочной» и «Деловым центром».

Пассажиров призывают по громкоговорителям пользоваться другими станциями в этом районе, в частности «Деловой центр» Большой кольцевой линии и «Международная» Филевской.

Как сообщает Москва 24, ранее стало известно о приостановке движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная» Сокольнической линии метро. Произошло это из-за того, что в тоннеле между «Румянцево» и «Саларьево» застрял состав без пассажиров в связи с неисправностью.

На данном участке были запущены компенсационные автобусы. К этому часу движение уже восстановлено.

