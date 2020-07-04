Пожар в старинном храме под Томском ликвидирован

Спасатели погасили пожар деревянной церкви XIX века в селе Зоркальцево Томской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление ГУ МЧС России по Томской области.

«Пожар ликвидирован на площади 250 кв. метров. Погибших и пострадавших нет», — цитирует спасателей Газета.ru.

Об инциденте стало известно 10:34 (мск). В пожаре сгорела однопрестольная деревянная церковь, освященная 18 мая 1873 года в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской.

Отмечается, что пожар мог начаться из-за удара молнии.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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