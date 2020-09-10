Пожар в порту Бейрута потушен
Пожар в порту Бейрута, который фактически был разрушен мощным взрывом в начале августа, потушен. Сейчас над местом происшествия продолжают работать военные вертолеты.
Ранее в четверг, 10 сентября, огонь охватил склад автомобильных шин и горюче–смазочных материалов, расположенный зоне морского порта. Представители администрации заявили, что говорить о причинах возгорания пока рано.
Между тем, ущерб от взрыва в Бейруте, который прогремел в порту 4 августа, составил более 15 млрд долларов. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун. Ранее, как пишет РЕН-ТВ, губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд.
Мощный взрыв унес жизни более 170 человек. Власти называют его причиной неправильное хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Однако есть вариант и воздействия «внешних сил». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, позже правительство ушло в отставку.
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