Пожар в порту Бейрута потушен

Пожар в порту Бейрута, который фактически был разрушен мощным взрывом в начале августа, потушен. Сейчас над местом происшествия продолжают работать военные вертолеты.

Ранее в четверг, 10 сентября, огонь охватил склад автомобильных шин и горюче–смазочных материалов, расположенный зоне морского порта. Представители администрации заявили, что говорить о причинах возгорания пока рано.