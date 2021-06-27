Пожар в Подмосковье помогают тушить вертолеты
27 июня 202118:21
Лесной пожар в Люберецком районе Подмосковья помогают тушить два вертолета, сообщает РИА Новости.
По данным экстренных служб, на расстоянии 900 м от очага возгорания расположен санаторий.
Туда отправили три автобуса на случай эвакуации постояльцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru