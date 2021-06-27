Пожар в Подмосковье помогают тушить вертолеты

Лесной пожар в Люберецком районе Подмосковья помогают тушить два вертолета, сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб, на расстоянии 900 м от очага возгорания расположен санаторий.

Туда отправили три автобуса на случай эвакуации постояльцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ВертолетыПодмосковьеПожарыПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры