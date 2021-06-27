Пожар в Подмосковье помогают тушить вертолеты

Сегодня на Евро-2020 пройдут еще два матча 1/8 финала В 22:00 по московскому времени в Севилье начнется матч, достойный финала Федерико Кьеза и его отец Энрико стали первыми сыном и отцом, забившими на Евро Иван Перишич заразился коронавирусом перед матчем