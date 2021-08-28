Пожар в клинической больнице Ярославля ликивдирован

Пожар в городской клинической больнице Ярославля потушен, спасатели покидают здание. Об этом сообщает «Интерфакс».

Огонь в клинической больнице № 3 города Ярославля потушен, сильных разрушений в здании нет, передает корреспондент агентства с места событий.

На месте работают представители СК РФ по региону. Правительство Ярославской области подтвердило, что жертвой происшествия стал один пациент, он скончался в результате задымления в палате терапевтического отделения.

При этом СМИ ранее сообщали, что в результате экстренного отключения электроэнергии скончались три пациента, подключенных к аппаратам ИВЛ.

