Пожар в Измайловском кремле потушен

Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков (неоисторизм). Кремль в Измайлово состоит из восьми музеев и выставочных площадок.

