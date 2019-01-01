Происшествия

Пожар в Измайловском кремле потушен

13 июня23:46

Пожар на территории музейного комплекса «Измайловский кремль» на Измайловском шоссе Москвы потушен, передает ТАСС.

Горело деревянное здание переменной этажности. По имеющимся данным, в этой части располагается Измайловский вернисаж. Информация о пострадавших не поступала.

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Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков (неоисторизм). Кремль в Измайлово состоит из восьми музеев и выставочных площадок.

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