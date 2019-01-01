Пожар в Измайловском кремле потушен

«Репрессивная наркополитика». Академик просит президента пересмотреть все дела по «наркотическим статьям»Смягчить наказание по 228-й статье предложили в Госдуме228-я – «дубинка» для неугодных?Кремль: реформа МВД пока не обсуждается
Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков (неоисторизм). Кремль в Измайлово состоит из восьми музеев и выставочных площадок.