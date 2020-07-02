Пожар в доме на Тверской улице локализован

Крупный пожар на Тверской улице, 24, к настоящему моменту локализован. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Как рассказал НСН PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, пожар начался около 14:00. Он поделился видео с места ЧП.