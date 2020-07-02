Пожар в доме на Тверской улице локализован

Крупный пожар на Тверской улице, 24, к настоящему моменту локализован. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Как рассказал НСН PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, пожар начался около 14:00. Он поделился видео с места ЧП.

Огонь охватил второй этаж исторического здания и распространился на площади в 300 кв. метров. Ему присвоили четвёртый ранг сложности. По официальным данным, здание находится на реконструкции. Обошлось без пострадавших.

В ходе тушения спасателям пришлось временно перекрыть Тверскую улицу в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца, сообщали в ЦОДД.

Очевидец сообщила Life.ru, что видела, как издания на первом этаже вышли порядка 30 человек – мигранты, вероятно, занимавшиеся ремонтными работами.

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ФОТО: Фото очевидцев
ТЕГИ:ПожарМосква
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