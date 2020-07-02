Пожар в доме на Тверской улице локализован
Крупный пожар на Тверской улице, 24, к настоящему моменту локализован. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
Как рассказал НСН PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, пожар начался около 14:00. Он поделился видео с места ЧП.
Огонь охватил второй этаж исторического здания и распространился на площади в 300 кв. метров. Ему присвоили четвёртый ранг сложности. По официальным данным, здание находится на реконструкции. Обошлось без пострадавших.
В ходе тушения спасателям пришлось временно перекрыть Тверскую улицу в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца, сообщали в ЦОДД.
Очевидец сообщила Life.ru, что видела, как издания на первом этаже вышли порядка 30 человек – мигранты, вероятно, занимавшиеся ремонтными работами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Странное поведение: Колебания рубля связали с поправками в Конституцию
- Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
- Пожар в доме на Тверской улице локализован
- СМИ: Актриса Нина Русланова вызвала врачей из-за проблем с сердцем
- Минобрнауки разрешило вузам отложить начало учебного года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru