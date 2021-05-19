Пожар в доме Басевича в Петербурге потушен
Возгорание в доме Басевича в Петроградском районе Санкт-Петербурга окончательно ликвидировано. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.
Отмечается, что пожар полностью был потушен в 23:35. Данных о пострадавших в результате пожара нет. Огонь занял площадь 200 квадратных метров.
Доходный дом Басевича на Большой Пушкарской улице был построен в 1912 году, автором проекта был архитектор Алексея Зазерского. Здание представляет собой образец модерна начала XX века.
Агентство передает, что прошлом году рабочая группа комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) одобрила план реконструкции дома для общежития Театра Эйфмана и Академии танца. Градозащитники оспаривают данное решение в суде, настаивая на незаконности заключения.
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