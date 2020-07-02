Крупный пожар тушат в доме на Тверской улице

Пожар произошёл в одном из домов в центре Москвы на Тверской улице. По данным источников информационных агентств, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Один из очевидцев происходящего прислал НСН фото с места ЧП.