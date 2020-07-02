Крупный пожар тушат в доме на Тверской улице

Пожар произошёл в одном из домов в центре Москвы на Тверской улице. По данным источников информационных агентств, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Один из очевидцев происходящего прислал НСН фото с места ЧП.

ФОТО: Фото очевидцев

Как сообщает источник ТАСС, огонь распространяется быстро, а пожарная техника не может проехать во двор.

По информации АГН "Москва", здание находится на реконструкции. Сведения о пострадавших не поступали.

Движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы.


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ТЕГИ:МоскваПожар
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