Крупный пожар тушат в доме на Тверской улице
Пожар произошёл в одном из домов в центре Москвы на Тверской улице. По данным источников информационных агентств, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Один из очевидцев происходящего прислал НСН фото с места ЧП.
Как сообщает источник ТАСС, огонь распространяется быстро, а пожарная техника не может проехать во двор.
По информации АГН "Москва", здание находится на реконструкции. Сведения о пострадавших не поступали.
Движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы.
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