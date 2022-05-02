Пожар произошёл в автосервисе в Люберцах

Пожар произошел в автосервисе в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожару был присвоен второй номер сложности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
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