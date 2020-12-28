Пожар произошёл на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО
Пожар произошёл на газокомпрессорной станции на Южно-Ягунском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.
Отмечается, что месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, сообщает Газета.ру.
Как сообщает пресс-служба компании «Лукойл», причины возгорания определят после тушения пожара и расследования инцидента. По данным «Лукойла», никто не пострадал, угрозы близлежащим объектам нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- В Центре Гамалеи назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19
- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января
- Гинцбург: Комбинированная вакцина даст иммунитет к COVID-19 на два года
- Росстат: Более 35 тысяч пациентов умерли от COVID-19 в ноябре
- Лидеры России и КНР обсудили борьбу с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru