Пожар произошёл на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО

Пожар произошёл на газокомпрессорной станции на Южно-Ягунском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Отмечается, что месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, сообщает Газета.ру.

Как сообщает пресс-служба компании «Лукойл», причины возгорания определят после тушения пожара и расследования инцидента. По данным «Лукойла», никто не пострадал, угрозы близлежащим объектам нет.

