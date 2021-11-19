Пожар произошел в лаборатории центра «Сколково»

Возгорание зафиксировано в лаборатории инновационного центра «Сколково» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Лаборатория загорелась в инновационном центре "Сколково", людей внутри нет», — подчеркнул собеседник агентства.

В лаборатории площадью около 100 квадратных метров находятся полимерные материалы. Тушением пожара занимается пожарная охрана «Сколково» и специалисты МЧС, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: пресс-служба Сколково
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