Пожар произошел в лаборатории центра «Сколково»
19 ноября 202107:35
Возгорание зафиксировано в лаборатории инновационного центра «Сколково» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Лаборатория загорелась в инновационном центре "Сколково", людей внутри нет», — подчеркнул собеседник агентства.
В лаборатории площадью около 100 квадратных метров находятся полимерные материалы. Тушением пожара занимается пожарная охрана «Сколково» и специалисты МЧС, пишет РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru