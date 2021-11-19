Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
19 ноября 202100:35
Певица Марина Хлебникова пострадали при пожаре в доме на улице Ратной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, артистка была передана врачам для осмотра.
Возгорание произошло в двухуровневой квартире на 4 этаже. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.
Из квартиры были эвакуированы 5 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
- Улицу в Грозном переименуют в честь Зиничева
- Путин наградил врачей за вклад в борьбу с COVID-19
- Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
- Уголовное дело возбуждено после видео задержания подростка в Петербурге
- Байден не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине
- Три человека погибли в ДТП в Петербурге
- Операторам могут разрешить распространять «тайные» данные абонентов
- Украина и НАТО станут темами встречи Путина и Байдена
- Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
18 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru