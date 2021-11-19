Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве

Певица Марина Хлебникова пострадали при пожаре в доме на улице Ратной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, артистка была передана врачам для осмотра.

Возгорание произошло в двухуровневой квартире на 4 этаже. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Из квартиры были эвакуированы 5 человек.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожар
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