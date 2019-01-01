Происшествия
По предварительной информации, по указанному адресу происходит возгорание на первом этаже двухэтажной части. На месте работают пожарные подразделения.
Пожар произошел в Измайловском кремле
13 июня23:19
Возгорание произошло в одном из зданий на территории комплекса «Измайловский кремль» на Измайловском шоссе, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.
По предварительной информации, по указанному адресу происходит возгорание на первом этаже двухэтажной части. На месте работают пожарные подразделения.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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