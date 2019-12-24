Пожар произошел на оборонном заводе в Екатеринбурге

Пожар произошел на оборонном заводе №9 (корпорация «Уралвагонзавод») в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.

Как рассказали агентству в пресс-службе предприятия, сотрудники ликвидировали возгорание до приезда пожарных служб. Других подробностей представители завода не сообщили, сославшись на особый статус предприятия.

Завод № 9 является разработчиком и производителем ствольных артиллерийских систем, единственный в РФ разработчик танковых пушек.



