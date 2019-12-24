Пожар произошел на оборонном заводе в Екатеринбурге
24 декабря 201900:24
Пожар произошел на оборонном заводе №9 (корпорация «Уралвагонзавод») в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.
Как рассказали агентству в пресс-службе предприятия, сотрудники ликвидировали возгорание до приезда пожарных служб. Других подробностей представители завода не сообщили, сославшись на особый статус предприятия.
Завод № 9 является разработчиком и производителем ствольных артиллерийских систем, единственный в РФ разработчик танковых пушек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ТЕГИ:ПожарЕкатеринбург
Горячие новости
- Более 1,5 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрыва
- Российская авиабаза Хмеймим подверглась атаке боевиков
- Температура в Москве побила рекорд 140-летней давности
- В Сенате США определили условия снятия с РФ «санкций из ада»
- Несмотря на задержку. Россия достроит СП-2, вопреки санкциям США