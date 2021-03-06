Пожар около ТЦ «Европолис» в Москве ликвидирован

Три металлические бытовки загорелись в Москве около торгового центра «Европолис», пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Отмечается, что пожар распространился на площади 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, бытовки принадлежат супермаркету «Метро». С места инцидента эвакуировали несколько баллонов с пропаном и кислородом.

