Пожар около ТЦ «Европолис» в Москве ликвидирован
6 марта 202108:54
Три металлические бытовки загорелись в Москве около торгового центра «Европолис», пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
Отмечается, что пожар распространился на площади 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, бытовки принадлежат супермаркету «Метро». С места инцидента эвакуировали несколько баллонов с пропаном и кислородом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru