Пожар охватил 20 домов в садовом товариществе под Ростовом
Пожар охватил около двух десятков домов в садовом товариществе «Пионер» Белокалитвинского района Ростовской области, информирует региональный главк МЧС. Там уточнили, что на постройки перекинулся огонь от лесного пожара, который разгорелся в районе хутора Богатова.
Кустарник и сухая трава горят на площади двух гектаров. В борьбе с огнём принимают участие до 30 человек личного состава, привлечено 9 единиц техники. С воздуха тушить возгорание будет помогать вертолет Ми-8. Он вылетел из областного центра.
Наращивание группировки МЧС в районе пожара продолжается. По предварительным данным, пока никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- СК предъявил Фургалу ключевое обвинение в организации убийства бизнесмена
- РАН жёстко отвергла намерение Минобрнауки урезать полномочия академии
- МИД РФ отреагировал на заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»
- Криминалисты РФ не нашли в организме Навального ядов при экспертизе
- Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru