Пожар охватил 20 домов в садовом товариществе под Ростовом

Пожар охватил около двух десятков домов в садовом товариществе «Пионер» Белокалитвинского района Ростовской области, информирует региональный главк МЧС. Там уточнили, что на постройки перекинулся огонь от лесного пожара, который разгорелся в районе хутора Богатова.

Кустарник и сухая трава горят на площади двух гектаров. В борьбе с огнём принимают участие до 30 человек личного состава, привлечено 9 единиц техники. С воздуха тушить возгорание будет помогать вертолет Ми-8. Он вылетел из областного центра.

Наращивание группировки МЧС в районе пожара продолжается. По предварительным данным, пока никто не пострадал.

