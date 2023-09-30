Пожар начался в Цунтинском районе Дагестана

Отмечается, что огнем было охвачено порядка 20 зданий. На место прибыли огнеборцы, но у них возникли проблемы с водой для тушения.

Неравнодушные местные жители помогли локализовать возгорание.



Ранее при пожаре в доме в Королеве пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

