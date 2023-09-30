Пожар начался в Цунтинском районе Дагестана
30 сентября 202319:32
В Цунтинском районе Дагестана начался пожар, сообщают очевидцы.
Отмечается, что огнем было охвачено порядка 20 зданий. На место прибыли огнеборцы, но у них возникли проблемы с водой для тушения.
Неравнодушные местные жители помогли локализовать возгорание.
Ранее при пожаре в доме в Королеве пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru