Пожар начался в Цунтинском районе Дагестана

В Цунтинском районе Дагестана начался пожар, сообщают очевидцы.

При взрыве и пожаре в Ташкенте один человек погиб, 163 пострадали

Отмечается, что огнем было охвачено порядка 20 зданий. На место прибыли огнеборцы, но у них возникли проблемы с водой для тушения.

Неравнодушные местные жители помогли локализовать возгорание.

Ранее при пожаре в доме в Королеве пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ДагестанМЧС РФПожарПожарные

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