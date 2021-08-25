Пожар на складе в Курганской области ликивидировали
Пожар на складе в городе Шадринске в Курганской области ликвидирован, ему был присвоен третий (повышенный) уровень сложности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Огонь занял площадь 2,5 тысячи квадратных метров. По данным пожарных, его тушение осложнялось "большой пожарной нагрузкой", поскольку на складе находились кислородные и пропановые баллоны. Кроме того, мешала высокая температура окружающего воздуха и сильный ветер.
Пожарные работали по третьему (повышенному) номеру сложности. "Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.
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