Пожар на складе отходов деревообработки тушат в Биробиджане

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе отходов от деревообработки в Биробиджане. Сейчас его площадь составляет пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

В тушении пожара задействованы 32 сотрудника и около десяти единиц техники. Огонь не перешел на жилые участки или сторонние объекты.

«Ситуация изначально осложнилась тем, что данный район — безводный, это значит, что для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 км. Для усиления мы привлекли резервные пожарно-спасательные караулы. Инспекторы госпожнадзора выясняют обстоятельства произошедшего», — заявил замначальника главного управления МЧС России по ЕАО Константин Воронцов.

О пожаре на Индустриальной улице стало известно вечером 11 апреля. Огнеборцы работают уже более 17 часов.

