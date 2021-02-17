Пожар на рынке в Самаре ликвидирован

Пожарные сумели потушить открытый огонь в торговом павильоне на рынке в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Самарской области.

Пожар на улице Магистральной начался вечером в среду. По данным экстренных служб, возгорание произошло в торговом павильоне на рынке площадью 1,5 тысячи квадратных метров. По состоянию на 21:53 по местному времени (20:53 по Москве) пожар был локализован.

ГУМЧС передает, что жертв и пострадавших нет. В 23:17 (22:17 по московскому времени) пожар удалось прекратить.

