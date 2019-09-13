Пожар на подстанции в Петербурге оставил без электричества 20 тысяч горожан

13 сентября22:59

В Санкт-Петербурге около 20 тысяч человек оказались без электричества из-за пожара на подстанции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Россети Ленэнерго".

Отмечается, что в результате инцидента обесточенными оказались дома Красногврадейского и Невского районов.

По данным агентства, пожар уже локализован и электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

Причиной пожара называют возгорание трех масляных трансформаторов.

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