Пожар на подстанции в Петербурге оставил без электричества 20 тысяч горожан

В Санкт-Петербурге около 20 тысяч человек оказались без электричества из-за пожара на подстанции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Россети Ленэнерго".

Отмечается, что в результате инцидента обесточенными оказались дома Красногврадейского и Невского районов.

По данным агентства, пожар уже локализован и электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

Причиной пожара называют возгорание трех масляных трансформаторов.

