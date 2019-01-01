Пожар на оборонном заводе в Красноярске локализован

Пожарные локализовали серьёзное возгорание на территории оборонного завода «Красмаш» в Красноярске, где выпускают, в том числе, баллистические ракеты, сообщает МЧС РФ. Как отмечает РИА ФАН, загорелся гражданский объект, расположенный на территории предприятия, - цех готовой продукции завода холодильников «Бирюса». Остальным цехам огонь не угрожает.

Огонь бушевал на площади пять тысяч квадратных метров, частично обрушилаьс крыша цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

«Красмаш» - один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Он, в частности, выпускает межконтинентальные баллистические ракеты "Синева" для стратегических подлодок. Там же будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, там производят модули разгонного блока для гражданских ракет «Зенит» и «Протон».

