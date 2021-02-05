Пожар на НПЗ в Уфе ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Информация о возгорании поступила в спасательные службы в 21:10 по московскому времени. Причиной пожара стала разгерметизации трубопровода. Над устранением возгорания работали 24 человека, было привлечено семь единиц техники.



Информация о прекращении огня поступила в ГУ МЧС уже в 22:17. Пострадавших в результате происшествия нет.