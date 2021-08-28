Пожар на крыше многоэтажного дома в Ялте локализовали

Пожар на крыше жилого пятиэтажного дома в Ялте локализован на площади 1000 квадратных метров, эвакуированы 17 жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Сообщение о задымлении в доме по улице Кривошты поступило в ведомство вечером в пятницу. Пожарные установили, что загорелась техническая надстройка на крыше.

В 23:41 пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, работы по тушению огня продолжаются. В МЧС уточнили, что информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 52 человека и 16 единиц техники.

