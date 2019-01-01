Пожар на газопроводе в Мытищах локализован

Пожарные объявили о локализации возгорания на участке газопровода на территории ТЭЦ-27в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Борьба с огнём продолжается. Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности.

Пожар возник на станции высокого давления на территории теплоэлектроцентрали деревне Челобитьево. Самой ТЭЦ ничего не угрожает, уточнил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Горобчак. По его словам, огонь не перекинулся на хозяйственные постройки и здание ТЭЦ.

Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня», сигнал о пожаре на территории ТЭЦ поступил в экстренные службы около 11 часов утра. В готовность были оперативно приведены два пожарных вертолета, к месту ЧП также направили два пожарных поезда.

Между тем, как отмечает RT, число пострадавших на пожаре увеличилось до 11 человек. Такие последние данные приводит пресс-служба МЧС РФ. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Подмосковный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара.

