Появилось видео задержания отца убитого на Урале мальчика
Следственный комитет России обнародовал видео задержания отца девятилетнего мальчика, чье тело со следами насильственной смерти было обнаружено в Екатеринбурге в конце ноября этого года.
На кадрах видно, как силовики сажают подозреваемого в микроавтобус, а затем выводят из машины и заводят в здание. Также запись содержит кадры допроса мужчины.
Тело ребенка было найдено 27 ноября в Чкаловской районе Екатеринбурга. В убийстве заподозрили родителей мальчика, при этом СМИ сообщали, что они якобы являются сектантами.
Отец жертвы был задержан в Уфе, мать успела скрыться в Белоруссии. Следствие намерено запросить ее экстрадицию.
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