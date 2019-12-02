Появилось видео задержания отца убитого на Урале мальчика

Следственный комитет России обнародовал видео задержания отца девятилетнего мальчика, чье тело со следами насильственной смерти было обнаружено в Екатеринбурге в конце ноября этого года.

На кадрах видно, как силовики сажают подозреваемого в микроавтобус, а затем выводят из машины и заводят в здание. Также запись содержит кадры допроса мужчины.

Тело ребенка было найдено 27 ноября в Чкаловской районе Екатеринбурга. В убийстве заподозрили родителей мальчика, при этом СМИ сообщали, что они якобы являются сектантами.

Отец жертвы был задержан в Уфе, мать успела скрыться в Белоруссии. Следствие намерено запросить ее экстрадицию.