Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»
В сети появилось видео смертельного удара, который кассир одного из магазинов сети «Дикси» в Москве нанёс покупателю. Конфликт произошел 20 января из-за того, что мужчина не оплатил на выходе банку растворимого кофе. Сотрудник магазина завёл неудавшегося воришку в подвал, чтобы показать ему запись с камеры видеонаблюдения.
В результате продавец резко ударил клиента кулаком в область груди, а затем ещё добавил ногой. Затем кассир заставил мужчину снять в банкомате деньги и заплатить за кофе. После этого потерпевший сумел добраться до дому, где спустя несколько дней умер от острой кровопотери из-за разрыва селезенки.
В распоряжении РЕН ТВ оказались фотографии убитого мужчины. Им оказался 38-летний Руслан Я. Подозреваемый в убийстве кассир Мирлан Нурланбек задержан, возбуждено уголовное дело.
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