Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»

В результате продавец резко ударил клиента кулаком в область груди, а затем ещё добавил ногой. Затем кассир заставил мужчину снять в банкомате деньги и заплатить за кофе. После этого потерпевший сумел добраться до дому, где спустя несколько дней умер от острой кровопотери из-за разрыва селезенки.

В распоряжении РЕН ТВ оказались фотографии убитого мужчины. Им оказался 38-летний Руслан Я. Подозреваемый в убийстве кассир Мирлан Нурланбек задержан, возбуждено уголовное дело.

