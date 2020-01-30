Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»

30 января 202014:31

В сети появилось видео смертельного удара, который кассир одного из магазинов сети «Дикси» в Москве нанёс покупателю. Конфликт произошел 20 января из-за того, что мужчина не оплатил на выходе банку растворимого кофе. Сотрудник магазина завёл неудавшегося воришку в подвал, чтобы показать ему запись с камеры видеонаблюдения.

В результате продавец резко ударил клиента кулаком в область груди, а затем ещё добавил ногой. Затем кассир заставил мужчину снять в банкомате деньги и заплатить за кофе. После этого потерпевший сумел добраться до дому, где спустя несколько дней умер от острой кровопотери из-за разрыва селезенки.

В распоряжении РЕН ТВ оказались фотографии убитого мужчины. Им оказался 38-летний Руслан Я. Подозреваемый в убийстве кассир Мирлан Нурланбек задержан, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Соцсети
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