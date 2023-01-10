Появилось видео серьёзного пожара на северо-востоке Москвы

Довольно серьёзный пожар возник на северо-востоке Москвы в проезде Добролюбова. Там загорелось разноэтажное здание автосервиса, сообщает официальный интернет-ресурс столичного главка МЧС.

Огонь в помещении склада охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Сигнал о пожаре по адресу: улица Добролюбова, дом 1, поступила в 13:40. Сведений о пострадавших не поступало.

Проведена эвакуация людей из общежития, которое находится в одном здании с автосервисом. По предварительным данным, в горящем здании хранится парфюмерная продукция. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. В сети появилось видео возгорания.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшее воскресенье на юго-западе Москвы мужчина убил мать и сестру, после чего поджог квартиру и свёл счёты с жизнью.