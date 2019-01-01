Появилось видео с мета смертельного взрыва на АЗС в Серпухове

В сети появилось видео с места происшествия в Серпухове на АЗС, где в результате взрыва паров бензина, погибли три человека. Все они – рабочие, занимавшиеся сваркой пустой емкости для хранения топлива. Еще один человек пострадал.

По предварительным данным, хлопок произошёл из-за нарушения техники безопасности. Пары бензина сдетонировали из-за нагрева газосварочным оборудованием. При этом, как сообщает Телеканал «360», одного из погибших взрывом отбросило на стоявший рядом автобус, в котором тело пробило крышу.

Судя по кадрам с места ЧП, взрывом разворотило цистерну, которая углублена в землю. Один из осколков попал в крышу соседнего кафе. Возгорания после взрыва не последовало.