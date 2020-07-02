Появилось видео с места пожара на Тверской улице
2 июля 202015:04
Пожарные продолжают тушить возгорание по адресу Тверская улица, 24, которое началось на втором этаже находящегося на реконструкции здания. PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин поделился с НСН видеозаписью с места происшествия.
По данным МЧС, людей в здании нет. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Площадь возгорания составляет 50 кв. метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru