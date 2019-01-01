Появилось видео с места мощного взрыва в Швеции

Увеличилось число пострадавших при сильном взрыве в городе Линчёпинг на юге Швеции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, ранения получили 25 человек. Ранее была информацию о 19 пострадавших. Отмечается, что у людей легкие ранения.

Кроме того, в Сеть выложено видео с места ЧП. На нем видны пожарные машины и кареты скорой помощи. Место происшествия оцеплено.