Происшествия

Появилось видео с места мощного взрыва в Швеции

7 июня12:56

Увеличилось число пострадавших при сильном взрыве в городе Линчёпинг на юге Швеции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, ранения получили 25 человек. Ранее была информацию о 19 пострадавших. Отмечается, что у людей легкие ранения.

Кроме того, в Сеть выложено видео с места ЧП. На нем видны пожарные машины и кареты скорой помощи. Место происшествия оцеплено.

Мощный взрыв произошел около 9 часов утра по местному времени. В результате в многоэтажных домах были выбиты окна, повреждены балконы. Причина произошедшего выясняется. На месте работает полиция и спасатели.

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ФОТО: twitter HKaaman
ТЕГИ:ШвецияВзрывы