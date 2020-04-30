Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Екатеринбурге
В сети появилось видео с места проведения контртеррористической операции под Екатеринбургом, в ходе которой были ликвидированы трое боевиков – сторонников запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ.
На кадрах можно заметить автомобили спецслужб. На месте проведения спецоперации помимо сотрудников силовых структур присутствовали машины скорой помощи, пожарные. Зафиксирован также момент перестрелки, отмечает Ura.ru.
Режим контртеррористической операции вводился минувшей ночью в Екатеринбурге и Арамильском городском округе. При оказании сопротивления во время попытки задержания были убиты трое экстремистов, которые по данным Национального антитеррористического комитета готовились совершить серию терактов.
Как отмечает «Свободная пресса», в доме, арендованным боевиками в садовом товариществе, в ходе обыска найдены оружие, боеприпасы и взрывчатка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru