Появилось видео с места авиакатастрофы в Казахстане
В сети появилось видео с места катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. На кадрах видно фюзеляж воздушного судна, который врезался в недостроенное здание. На месте работают спасатели. По последним официальным данным, в результате крушения погибли 12 человек, пострадали около полусотни.
Самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился практически сразу после взлёта – он резко снизился, пробил бетонный забор, а затем врезался в двухэтажную незаконченную постройку.
Всего на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, россиян среди них не было.
Для определения причин ЧП образована правительственная комиссия Казахстана. На месте падения уже найдены черные ящики. Полеты Bek Air на время приостановлены.
Одна из пассажирок аварийного самолета рассказала телеграм-каналу Mash о подробностях происшествия. По словам женщины, в ходе набора высоту машину начало трясти и в итоге произошло какое-то столкновение, приводит её рассказ Life.ru.
Затем кто-то выломал аварийную дверь, и все, кто мог, выбежали наружу из салона. По её словам, рядом с обломками было заметно немало погибших и раненых.
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