Появилось видео пожара в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Возгорание в торговом центре «Елоховский пассаж» произошло в Москве у станции метро «Бауманская» на одноимённой улице. Пожарные выдвинулись к месту происшествия по вызову по повышенному рангу сложности, сообщили в столичном главке МЧС.
Проводится эвакуация людей, по некоторым данным несколько человек оказались заблокированы в помещении горящего здания, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
По предварительной информации, огонь начал распространяться с первого этажа ТЦ. В сети появилось видео с места происшествия.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий пожар в торговом центре в Москве произошёл 17 ноября. Загорелись два торговых павильона на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы. Тогда никто не пострадал.
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