Появилось видео пожара в отеле на зимнем курорте Турции, где погибли 10 человек

Ранее было известно о шести жертвах возгорания. По предварительным данным огонь вспыхнул на четвёртом этаже 11-этажной гостиницы около 3:30 утра. Как уточнил губернатор района, на данном этаже находится ресторан. На момент возгорания в отеле проживали 234 туриста.

В борьбе с огнем приняли участие 30 пожарных машин, на место ЧП также прибыли 28 автомобилей скорой помощи. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», популярный зимний курорт Карталкая расположен на вершине гор Кёроглу. Это место находится примерно в 270 километрах от Стамбула.

