Появилось видео пожара в отеле на зимнем курорте Турции, где погибли 10 человек
Не менее 10 человек, по последним данным, погибли в результате пожара в отеле на севере Турции на горнолыжном курорте Карталкая в районе Болу. Такую обновленную информацию распространили местные СМИ. Ещё более 30 человек пострадали. В сети появились видео пожара.
Ранее было известно о шести жертвах возгорания. По предварительным данным огонь вспыхнул на четвёртом этаже 11-этажной гостиницы около 3:30 утра. Как уточнил губернатор района, на данном этаже находится ресторан. На момент возгорания в отеле проживали 234 туриста.
В борьбе с огнем приняли участие 30 пожарных машин, на место ЧП также прибыли 28 автомобилей скорой помощи. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», популярный зимний курорт Карталкая расположен на вершине гор Кёроглу. Это место находится примерно в 270 километрах от Стамбула.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru