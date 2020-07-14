Появилось видео пожара на десантном корабле США, где рухнула палуба
В США уже третьи сутки не могут потушить пожар на американском универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) «Боном Ричард». Он дислоцируется на военно-морской базе Сан-Диего в штате Калифорния. По последним сообщениям, на корабле обрушилась часть взлетной палубы.
Стало также известно о повреждении корпуса корабля в районе ватерлинии. Из трещины валит густой дым. Ранее рухнули мостик и мачта на оной из палуб. Огонь не прекращает бушевать внутри судна, несмотря на усилия пожарных и моряков. В тушении принимают участие катера и вертолёты.
Из-за попадания в корпус большого объёма воды, корабль осел и накренился. Спасательные команды откачивают воду. По данным командования надводных сил Тихоокеанского флота США, уже пострадали около 60 человек, принимающих участие в аварийной операции.
Причина ЧП пока неясна. Пожар начался с грузового отсека на нижней палубе, где складируется имущество и техника морской пехоты.
На Bonhomme Richard завершался двухлетний период модернизации, в результате которой его предполагалось оснастить истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B. По стечению обстоятельств, на время работ на борту была отключена пожарная сигнализация. В сети появляются видео пожара на корабле.
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