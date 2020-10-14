Появилось видео падения такси в реку в центре Москвы

Появилось видео падения такси в реку Яузу в центре Москвы на Костомаровской набережной. На видеокадрах видно, как автомобиль пробивает ограждение и вылетает в воду.

Авария случилась сегодня около 10 часов утра. Как сообщает РЕН ТВ, водитель такси скончался на месте, ему было 56 лет. В момент ДТП такси перемещалось без пассажиров.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, отмечает РИА ФАН. Движение в районе происшествия было несколько часов затруднено. Машину из реки достали спасатели с помощью крана.