Появилось видео падения такси в реку в центре Москвы
Появилось видео падения такси в реку Яузу в центре Москвы на Костомаровской набережной. На видеокадрах видно, как автомобиль пробивает ограждение и вылетает в воду.
Авария случилась сегодня около 10 часов утра. Как сообщает РЕН ТВ, водитель такси скончался на месте, ему было 56 лет. В момент ДТП такси перемещалось без пассажиров.
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, отмечает РИА ФАН. Движение в районе происшествия было несколько часов затруднено. Машину из реки достали спасатели с помощью крана.
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