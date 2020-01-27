Появилось видео крушения вертолёта баскетболиста Коби Брайанта

На кадрах видно, что вертолёт начинает мотать из стороны в сторону – пилот как будто теряет управление. Воздушное судно падает на дно каньона и взрывается.

По информации СМИ, Коби Брайант и его дочь летели на тренировку по баскетболу. На борту, помимо них, находились ещё семь человек. Издание Mirror утверждало, что перед крушением вертолёт сделать около 10 кругов над городом. Возможной причиной крушения вертолёта называли плохую видимость из-за тумана.

