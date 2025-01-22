Появилось видео наезда иномарки на девочек в Тверской области

Водитель за рулем иномарки сбил двух девочек 10 и 11 лет в городе Ржеве, после чего покинул место происшествия, информирует пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области. Пострадавшие дети госпитализированы.

Как уточнили в ГАИ, участником ДТП стала Toyota Camry. Она наехала на девочек днем на улице Грацинского, когда те вместе с третьей несовершеннолетней спутницей перебегали дорогу в неположенном месте.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», личность сбежавшего с места аварии шофера уже установлена. Судя по видео, которое опубликовало Управление Госавтоинспекции Тверской области, девочки возвращались домой из школы. Подробности состояния пострадавших несовершеннолетних не приводятся.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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