Появилось видео депутатского побоища в Верховной раде

Депутат украинской партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки в Верховной раде. Об этом заявила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Она уточнила, что парламентарий сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Потасовка между представителями пропрезидентской партии и националистами началась после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Радикалы пытались сорвать рассмотрение законопроекта о рынке земли, пишут «Дни.ру».

Позже стало известно, что киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Обидчикам депутата грозит до семи лет лишения свободы.