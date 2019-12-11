Появилось видео депутатского побоища в Верховной раде
Депутат украинской партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки в Верховной раде. Об этом заявила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.
Она уточнила, что парламентарий сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.
Потасовка между представителями пропрезидентской партии и националистами началась после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Радикалы пытались сорвать рассмотрение законопроекта о рынке земли, пишут «Дни.ру».
Позже стало известно, что киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Обидчикам депутата грозит до семи лет лишения свободы.
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