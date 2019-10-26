Появились кадры с места расстрела военных в Забайкалье
26 октября 201912:49
Обнародованы первые снимки с места, где был расстреляны сослуживцы солдатом в военной части в Забайкалье. Кадры были опубликованы Telegram-каналом LIFE SHOT. Отмечается, что на снимках видны участки со следами крови, а также задержанный солдат Рамиль Шамсутдинов.
Напомним, что ранее сообщалось, что вечером 25 октября Шамсутдинов расстрелял военнослужащих. В результате погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев. Еще двое военных оказались ранены. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
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