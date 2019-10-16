Появились фото подозреваемых в убийстве екатеринбурженки из-за ее авто

Следственный комитет России опубликовал фотографии троих подозреваемых в жестоком убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Она пропала несколько дней назад, уехав показывать «покупателям» свой автомобиль Audi Q5.

Подозреваемыми оказались уроженцы Челябинской области: 42-летний мужчина, 31-летняя мужчина и ранее судимый 29-летний Михаил Федорович, сообщает Ura.ru.

По версии следствия, троица выманила девушку и расправилась с ней, чтобы завладеть ее автомобилем. Машину впоследствии нашли у перекупщиков. Как отмечает РЕН ТВ, возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем» и «Разбой». Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Известно, что Федорович ранее был судим за схожее преступление. 10 лет назад он вместе с подельником, угрожая пистолетом, потребовал у потерпевшего отдать им автомобиль. За это преступление он получил семь лет колонии, сообщает RT.