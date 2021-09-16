Повар из Ульяновской области пойдёт под суд после массового отравления детей
Суд в Ульяновской области рассмотрит уголовное дело в отношении повара детсада, которое было возбуждено после отравления воспитанников и воспитателей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл в конце апреля в детском саду «Теремок» в селе Труслейка Ульяновской области. К медикам обратились 19 детей и двое работников, у которых диагностировали острый гастроэнтероколит сальмонеллезной этиологии. Один человек был госпитализирован.
Следствием установлено, что причиной вспышки кишечной инфекции стали допущенные поваром детсада нарушения при приготовлении пищи. Женщина обвиняется по статьте «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание», максимальное наказание по которой - два года лишения свободы.
Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после отравления детей в одной из школ города, сообщает RT.
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