Потолок обрушился в подмосковном ТРЦ «Парк плаза»

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что в «Парк Плаза» в Электростали на ул. Корешкова обрушился потолок.

АГН «Москва» уточняет, что сообщение о ЧП поступило в 5:10. Рухнул подвесной гипсокартонный потолок в фойе первого этажа. Площадь обрушения составила около 100 кв. м.

Торгово-развлекательный центр закрыт для посетителей, в здании ликвидируют последствия обрушения потолка.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Это не первый подобный случай. Так в одной из школ в Калуге обрушился потолок. ЧП произошло в кабинете математики, в этот момент дети и педагог были на перемене, никто не пострадал.