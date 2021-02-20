Потанин прокомментировал ЧП в Норильске
Совладелец «Норникеля» миллиардер Владимир Потанин заявил, что трагедия в цеху норильской обогатительной фабрики показывает, что усилий «Норникеля» по промышленной безопасности недостаточно, передает РИА Новости.
По его словам, авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности и норм, глава фабрики уже отстранён от должности.
Обрушение произошло в субботу утром в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике на площади не менее 1 тысячи квадратных метров. По первым данным, здание развалилось, когда в нем шли работы по усилению конструкций.
Предположительно, в момент ЧП там находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно. Спасатели нашли под завалами четверых - одного уже мёртвого. Ещё один скончался по дороге в больницу. Поиски еще двоих продолжаются.
Причиной обрушения галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске могли стать дефекты, допущенные при строительстве, сообщила пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Дефекты были выявлены при обследовании здания. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура инициировала ревизию после обрушения в одном из цехов обогатительной фабрики в Норильске. Проверки пройдут в местных отделениях Ростехнадзора и трудовой инспекции.
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