Потанин прокомментировал ЧП в Норильске

Предположительно, в момент ЧП там находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно. Спасатели нашли под завалами четверых - одного уже мёртвого. Ещё один скончался по дороге в больницу. Поиски еще двоих продолжаются.

Причиной обрушения галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске могли стать дефекты, допущенные при строительстве, сообщила пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Дефекты были выявлены при обследовании здания. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура инициировала ревизию после обрушения в одном из цехов обогатительной фабрики в Норильске. Проверки пройдут в местных отделениях Ростехнадзора и трудовой инспекции.

