СМИ: Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову подключили к ИВЛ

По данным СМИ, певица находится в реанимации в тяжелом состоянии и не может самостоятельно дышать.

Ранее стало известно, что артистка пострадала в результате пожара в доме на улице Ратной. Хлебникову с ожогами передали врачам для осмотра, позже ее доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Кроме того, у певицы диагностировали отравление угарным газом, пишет Ura.ru.

Предположительно, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета: по словам дочери Хлебниковой, певица часто курила в квартире у окна, отмечает «Свободная пресса».

