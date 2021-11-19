СМИ: Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову подключили к ИВЛ
Пострадавшую при пожаре в Москве певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, певица находится в реанимации в тяжелом состоянии и не может самостоятельно дышать.
Ранее стало известно, что артистка пострадала в результате пожара в доме на улице Ратной. Хлебникову с ожогами передали врачам для осмотра, позже ее доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Кроме того, у певицы диагностировали отравление угарным газом, пишет Ura.ru.
Предположительно, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета: по словам дочери Хлебниковой, певица часто курила в квартире у окна, отмечает «Свободная пресса».
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