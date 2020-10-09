Пострадавший в Карабахе журналист Юрий Котенок доставлен в Ереван

Военный обозреватель Юрий Котенок, раненый при обстреле храма Казанчецоц в Крабахе, был на вертолете доставлен в Ереван, сообщает корреспондент Sputnk Армения.

Российского журналиста поместили в медцентр «Эребуни», его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Ночью Котенка повторно прооперировали. Он потерял примерно 3,5 литра крови, однако врачи смогли полностью восстановить потерю и предотвратить последствия, связанные с этой травмой.

Ранее из стопы Котенка достали внушительный осколок. Также у него имеются повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей, ранение в области поясницы.

В посольстве Армении в России уже заявили, что готовы взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой раненого Юрия Котенка в Москву, если позволит его состояние.

