Пострадавший в Карабахе журналист Юрий Котенок доставлен в Ереван
Военный обозреватель Юрий Котенок, раненый при обстреле храма Казанчецоц в Крабахе, был на вертолете доставлен в Ереван, сообщает корреспондент Sputnk Армения.
Российского журналиста поместили в медцентр «Эребуни», его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Ночью Котенка повторно прооперировали. Он потерял примерно 3,5 литра крови, однако врачи смогли полностью восстановить потерю и предотвратить последствия, связанные с этой травмой.
Ранее из стопы Котенка достали внушительный осколок. Также у него имеются повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей, ранение в области поясницы.
В посольстве Армении в России уже заявили, что готовы взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой раненого Юрия Котенка в Москву, если позволит его состояние.
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